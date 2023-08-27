Шкотовский район, Приморский край, 27 августа, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В селе Многоудобном в Приморском крае без электроснабжения остались 200 человек. Об этом 27 августа сообщил глава Шкотовского муниципального района Владимир Носов.

Юрий Смитюк/ТАСС

Он уточнил, что света в квартирах жильцов многоквартирных домов нет со вчерашнего дня.

«По улице Андреевской два дома, 78 квартир, более 200 жителей без электричества. На данный момент сотрудники АО «ДРСК» подвозят генератор для подключения потребителей до полного устранения аварии», ― написал глава района в Telegam-канале.

Кроме того, 26 августа в четырёх домах не было воды. От подачи водоснабжения из-за аварии на насосной станции отключили более 250 жильцов. На сегодня аварию устранили, воду потребителям вернули.

Носов добавил, что река Артёмовка начинает мелеть, вода уходит, но ещё имеются переливы через дороги. Ликвидировать последствия паводка специалисты начнут сразу после схода воды.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа после сильных осадков в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Непогода нанесла региону ущерб на сумму 7 млрд рублей. Пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьёзный ущерб получили сельское хозяйство и дорожная инфраструктура, а также соцобъекты.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Из-за тайфуна «Ханун» сильные дожди полностью охватили Владивосток, вызвав массовое затопление на дорогах, придомовых территориях. Из-за аварийного отключения без света остались более 70 тыс. человек.

Во Владивостоке бурный поток воды снёс пешехода и чуть его не убил, затянув под колёса автомобиля. Инцидент произошёл на улице Давыдова. Очевидцы рассказали, что мужчина выжил. Он получил незначительные травмы. Прохожие помогли ему подняться, и он продолжил путь самостоятельно.