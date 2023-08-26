Мелитополь, 26 августа, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Город Запорожье, находящийся под контролем Киева, значится в программе развития Запорожской области на десять лет, власти рассчитывают на освобождение населённого пункта. Об этом 26 августа заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждём, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье», — отметил в беседе с РИА Новости глава региона.

Он подчеркнул, что у региональных властей очень большие планы в этом вопросе, однако будущее города Запорожье зависит от военных.

«Как только будет решение, мы приступим к налаживанию мирной жизни», — добавил врио губернатора Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о возвращении этих территорий в состав Российской Федерации.

На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал уверенность, что оккупированную Киевом часть региона освободят в 2023 году.

Ранее Балицкий заявил, что разрушенный в ходе военных действий посёлок Работино в Запорожской области находится в серой зоне, и в нём нет украинских военных.

По информации Минобороны, только за сутки, 24 августа, ВСУ потеряли на запорожском направлении более 110 военнослужащих. Также российским войскам при поддержке тяжелых огнеметных систем и артиллерии удалось отразить пять атак украинской армии.