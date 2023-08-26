Балицкий рассказал об ожиданиях властей скорого освобождения Запорожья
Балицкий заявил, что рассчитывает на скорое освобождение Запорожья от ВСУ
Мелитополь, 26 августа, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Город Запорожье, находящийся под контролем Киева, значится в программе развития Запорожской области на десять лет, власти рассчитывают на освобождение населённого пункта. Об этом 26 августа заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждём, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье», — отметил в беседе с РИА Новости глава региона.
Он подчеркнул, что у региональных властей очень большие планы в этом вопросе, однако будущее города Запорожье зависит от военных.
«Как только будет решение, мы приступим к налаживанию мирной жизни», — добавил врио губернатора Запорожской области.
Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о возвращении этих территорий в состав Российской Федерации.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал уверенность, что оккупированную Киевом часть региона освободят в 2023 году.
Ранее Балицкий заявил, что разрушенный в ходе военных действий посёлок Работино в Запорожской области находится в серой зоне, и в нём нет украинских военных.
По информации Минобороны, только за сутки, 24 августа, ВСУ потеряли на запорожском направлении более 110 военнослужащих. Также российским войскам при поддержке тяжелых огнеметных систем и артиллерии удалось отразить пять атак украинской армии.