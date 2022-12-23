Мелитополь, 23 декабря, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Оккупированная Киевом часть Запорожской области будет освобождена в 2023 году, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Есть большие небезосновательные надежды, что именно в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью Российской Федерацией», — сказал он РИА Новости.

На сегодняшний день под контролем России находится более 70% Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года.

Читайте также: Рогов сообщил о взрывах в Запорожье и пригороде