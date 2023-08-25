Москва, 25 августа, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе боёв в зоне проведения спецоперации потеряли 545 военных. Таковы потери украинской армии за прошедшие сутки на четырёх направлениях. Об этом 25 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, на донецком направлении ВС России отразили три атаки украинских военных у Зализнянского, Клещеевки, Старомихайловки, потери составили до 260 военных. ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы Д-20.

На южнодонецком направлении потери личного состава ВСУ достигли 125 военнослужащих. Также российские подразделения уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab и два артсистемы М777.

На запорожском направлении российским войскам при поддержке тяжелых огнеметных систем и артиллерии удалось отразить пять атак ВСУ.

«Потери ВСУ на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера Stryker производства США четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия FH-70 производства Великобритании», ― уточнил Конашенков.

Ещё 50 украинских военнослужащих ликвидировали на херсонском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 22 августа потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации на пяти направлениях составили 485 военных. На донецком направлении украинская армия за сутки потеряла 180 военных, на южнодонецком — 145, на краснолиманском и запорожском — по 60 военных и 20 — на херсонском направлениях.

Ночью 24 августа Вооружённые силы России с помощью высокоточного оружия большой дальности, расположенного установках морского и наземного базирования, нанесли удар по центру принятия решений ВСУ. Кроме того, авиация, ракетные и артиллерийские подразделения уничтожили в Николаевской области пункт управления ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300ПС.