Мелитополь, 25 августа, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Разрушенный в ходе военных действий посёлок Работино в Запорожской области находится в серой зоне, и в нём нет украинских военных. Об этом 25 августа рассказал врио главы региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что фактически посёлок существует только на карте, так как его разрушили в ходе военных действий и от него остались только остовы домов.

«Этот разрушенный населённый пункт находится в серой зоне. Наши войска и войска противника не остаются в этом населённом пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что потери украинской армии у села Работино в Запорожской области с конца июля превысили тысячу человек. По его словам, с учётом тех, кто уже не сможет вернуться в строй, эти потери составляют несколько тысяч человек.

До этого Рогов сообщил, что украинское элитное соединение «Марун» потеряло тысячи военных в боях у Работино на запорожском направлении. Глава движения уточнил, что командование ВСУ бросило в бой не менее двух третей этой тактической группировки.