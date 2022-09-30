Москва, 30 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Подписание документов о вхождении в состав России четырёх новых регионов состоялось 30 сентября в Москве.

Кремль

Договоры о воссоединении с Россией подписали президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Эти четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся 23 — 27 сентября. За вхождение в состав России во всех четырёх регионах проголосовало абсолютное большинство.