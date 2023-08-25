Москва, 25 августа, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по развитию активного туризма в стране, в том числе по созданию туристических клубов и законодательному обеспечению создания национальной системы туристических троп.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Правительству совместно с «Агентством стратегических инициатив» рассмотреть вопросы о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание при образовательных организациях туристических клубов в целях привлечения обучающихся к активным видам отдыха», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Отмечается, что сформировать предложения правительству необходимо до 1 ноября.

Как сообщало ИА Регнум 26 июля, внутренний турпоток в России вырос, в том числе из-за повышения привлекательности путешествий по стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма. По его словам, все новые туристические проекты, среди которых есть действующие курорты, послужат притоку инвестиций в регионы и увеличению количества рабочих мест.

Перед этим Путин заявил, что Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма. Глава государства отметил, что туриндустрия России развивается и выходит на новый уровень, становится всё привлекательнее. Путин также заявил, что развитие туризма в России продвигается хорошими темпами.