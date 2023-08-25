Москва, 25 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил госкорпорации «Роскосмос» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для запуска на предельно низкие орбиты (до 200 км). Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных 25 августа на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит, оценив необходимый объём и источники её финансирования», — говорится в документе.

Доклад по этому вопросу необходимо сделать до 1 декабря 2023 года. Президент назначил ответственными главу «Роскосмоса» Юрия Борисова и гендиректора АСИ Светлану Чупшеву.

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