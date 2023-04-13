Москва, 13 апреля, 2023, 04:23 — ИА Регнум. России нужно существенно нарастить производство спутников, страна может решить поставленные задачи. С соответствующим заявлением на мероприятии в честь Дня космонавтики выступил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

«Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников», — сказал глава государства.

По словам Путина, от опытно-конструкторских работ следует приступить к конвейерной сборке, как в других странах. Россия тоже может решить поставленные задачи, уверен президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Владимир Путин заявил о необходимости возобновить отечественную лунную программу и полёты на другие планеты. Освоение космоса поможет обеспечению технологического суверенитета страны и простимулирует передовые разработки в робототехнике, микроэлектронике, экологии и медицине, считает президент РФ.