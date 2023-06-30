Москва, 30 июня, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 июня обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым работу космических частных компаний.

Гавриил Григоров/ РИА Новости Владимир Путин и Юрий Борисов

«Мы с Вами недавно говорили об этом, и Вы сами сказали, что нужно частные компании привлекать к космосу. Задел, я знаю, уже сделан», — сказал президент.

Борисов рассказал, как с их помощью можно освоить орбиты до 200 км. Глава Роскосмоса привёл в пример калининградское предприятие «Факел», которое выпускает плазменные малые двигатели, которые пользуются спросом и в России, и за рубежом.

Ранее в Роскосмосе сообщили о первом в истории развёртывании на орбите полной группировки гидрометеорологических спутников. Космические аппараты работают на разных точках стояния. Они проводят съёмку поверхности Земли каждые 15 минут в видимом и инфракрасном диапазонах. Это позволяет анализировать состояние морей и океанов, мониторить изменения климата, повышать оперативность прогнозов погоды и выявления чрезвычайных ситуаций.