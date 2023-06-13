Амстердам, 13 июня, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный якобы лично руководил подготовкой операции по подрывам газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Такие данные получила военная разведка Нидерландов. Атаки собирались совершить еще в июне 2022 года, но перенесли их на сентябрь.

Подрывы осуществила группа водолазов. При этом Залужный руководил подготовкой, находясь на небольшой яхте.

Отмечается, что организаторы диверсии якобы хотели скрыть свои планы от президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с тем, как пишет Politico, о намерении атаковать газопроводы могли быть уведомлены премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен и глава МИД королевства Вопке Хукстра.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта газета The New York Times (NYT) написала о том, что за атакой на «Северные потоки» может стоять некая проукраинская группировка. В издании уточнили, что указанные нападения «неофициально» могли проводиться лицами, которые связанны с властями Украины.

8 марта газета Die Zeit сообщила о том, что к подрывам «Северных потоков» будто бы причастен Киев. В статье говорится, что правоохранительные органы Германии нашли судно, которое якобы непосредственно участвовало в атаках.

4 апреля газета Washington Post написала о том, что судном, которое вызвало интерес у немецких властей по делу о взрывах газопроводов, является яхта «Андромеда».