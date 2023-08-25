В Нидерландах назвали сроки подготовки лётчиков ВСУ на F-16
Минобороны Нидерландов: подготовка лётчиков ВСУ на F-16 займёт 8 месяцев
Амстердам, 25 августа, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Для подготовки лётчиков ВСУ к полётам на истребителях F-16 американского производства понадобится от шести до восьми месяцев, сообщило 25 августа агентство ANP.
Как сообщила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, украинские лётчики хорошо технически подготовлены и много времени на обучение им не нужно.
«Поэтому мы настроены оптимистично и считаем, что за шесть-восемь месяцев можем добиться успеха», — заявила Оллонгрен.
При этом подготовить пилотов недостаточно, нужно обучить технический персонал обслуживать американские истребители, нужна инфраструктура, запчасти, вооружение для оснащения F-16, сказала военный чиновник.
Без всего этого одна только подготовка лётчиков не имела бы смысла, заявила Оллонгрен, добавив, что нидерландское военное ведомство рассчитывает, что на Украину самолёты попадут в течение 2024 года.
По её словам, минобороны хотело бы отправить Киеву побольше истребителей. Сейчас у Нидерландов 42 таких самолёта, причём 24 использует само военное ведомство. Вопрос о количестве техники, которая получит Украина, ещё предстоит решить, резюмировала Оллонгрен.
Нидерланды и Дания создали так называемую «истребительную коалицию» по передаче Киеву F-16 из имеющихся у них на вооружении. К этому неформальному объединению также намерена присоединиться Норвегия.
Дания уже пообещала Украине 19 истребителей, причём в этом году — только шесть, а последние пять — в 2025 году.
22 августа минобороны Дании сообщило о начале обучения на F-16 восьми украинских пилотов. Учиться лётчики и технический персонал будут несколько месяцев.