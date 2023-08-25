Амстердам, 25 августа, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Для подготовки лётчиков ВСУ к полётам на истребителях F-16 американского производства понадобится от шести до восьми месяцев, сообщило 25 августа агентство ANP.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, украинские лётчики хорошо технически подготовлены и много времени на обучение им не нужно.

«Поэтому мы настроены оптимистично и считаем, что за шесть-восемь месяцев можем добиться успеха», — заявила Оллонгрен.

При этом подготовить пилотов недостаточно, нужно обучить технический персонал обслуживать американские истребители, нужна инфраструктура, запчасти, вооружение для оснащения F-16, сказала военный чиновник.

Без всего этого одна только подготовка лётчиков не имела бы смысла, заявила Оллонгрен, добавив, что нидерландское военное ведомство рассчитывает, что на Украину самолёты попадут в течение 2024 года.

По её словам, минобороны хотело бы отправить Киеву побольше истребителей. Сейчас у Нидерландов 42 таких самолёта, причём 24 использует само военное ведомство. Вопрос о количестве техники, которая получит Украина, ещё предстоит решить, резюмировала Оллонгрен.

Нидерланды и Дания создали так называемую «истребительную коалицию» по передаче Киеву F-16 из имеющихся у них на вооружении. К этому неформальному объединению также намерена присоединиться Норвегия.

Дания уже пообещала Украине 19 истребителей, причём в этом году — только шесть, а последние пять — в 2025 году.

22 августа минобороны Дании сообщило о начале обучения на F-16 восьми украинских пилотов. Учиться лётчики и технический персонал будут несколько месяцев.