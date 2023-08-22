Копенгаген, 22 августа, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Восемь пилотов ВСУ начали обучение на американских истребителях F-16 в Дании, сообщили 22 августа в датском минобороны.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press F-16

Обучение проходит на полуострове Ютландия на авиабазе ВВС Дании Скридструп. Сюда доставили 73 украинских военных, из которых восемь — пилоты. Все остальные украинцы относятся к техническому и вспомогательному персоналу.

Украинские лётчики будут в течение нескольких месяцев проходить обучение навыкам пилотирования на F-16, а их помощников будут учить, как обслуживать американские истребители.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала передать Украине 19 истребителей F-16, причём первые шесть машин — ближе к Новому году. В 2024 году Киев получит ещё восемь истребителей, остальные пять — в 2025 году.

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что полученные от Копенгагена F-16 Киев должен использовать исключительно на территории Украины, а не для нападения на Россию.

Голландский коллега Фредериксен Марк Рютте пообещал Киеву 42 истребителя. Сначала пилоты должны будут пройти подготовку, напомнил премьер-министр Нидерландов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя эту информацию, заявил, что российские военные знают, что делать с этой техникой.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин предупредил Киев, что в случае приобретения F-16 украинская сторона не добьётся успеха, поскольку самолёты будут гореть так же, как горят танки германского производства Leopard.