Москва, 25 августа, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Плотину Каховской ГЭС необходимо восстановить, так как нужна для обеспечения водой Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 25 августа заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.

Иван Шилов с ИА Регнум

«Надо Каховскую плотину восстанавливать. Для водоснабжения не только Крыма, потому что у нас водоканал, который на Крым идёт, он привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивают и Запорожье, и Херсонскую область», — привёо его слова ТАСС.

Вице-премьер отметил, что в данный момент рассматриваются два варианта по водоснабжению Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей — с учётом восстановления плотину Каховской ГЭС и без неё.

Хуснуллин уточнил, что власти прорабатывают оба варианта, так как перед ними стоит задача, чтобы в записанных на эти каналы населённых пунктах было водоснабжение.

«У нас была проблема с водоснабжением в Крыму — мы забурились, новые сделали подземные источники, сделали водоводы, перемычки между хранилищами. Вот эту работу мы один в один делаем на новых территориях», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о том, что почти все последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС ликвидировали за два месяца. Сальдо уточнил, что работы велись в 17 населённых пунктах, в которых восстановили электро — и газоснабжение, и размытые дороги, после чего туда стали возвращаться люди.

Плотину Каховской ГЭС разрушило ударом украинских войск в ночь на 6 июля. Как рассказал ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин, Киев заранее сбрасывал большое количество воды выше по течению для переполнения водохранилища и максимально разрушительных последствиях при разрушении дамбы.

Президент России назвал разрушение плотины Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером того, что Украина открыто пользуется террористическими методами.