Москва, 23 августа, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Порядка 30 торговых сетей из 25 регионов России ограничат наценки на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров. Об этом 23 августа сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

В ведомстве подчеркнули, что такие обязательства ретейлеры приняли на себя добровольно.

В список таких товаров войдут хлеб, молоко, овощи «борщевого набора», сахар, птица, куриные яйца, замороженная рыба, сыр, куриная колбаса. Также наценки ограничат на капусту, бананы, яблоки, гречневую, пшеничную и ячневую крупы, подсолнечное масло, детское питание, печенье, карамель, батарейки, средства гигиены ― зубную пасту, туалетную бумагу, мыло, чистящий порошок, гигиенические средства.

В ФАС считают, что такая мера позволит повысить доступность этой продукции для россиян. Антимонопольное ведомство проконтролирует исполнение ретейлерами взятых на себя добровольных обязательств.

Ряд федеральных сетей уже держит добровольно взятые на себя обязательства по ограничению до 5% наценок на отдельные позиции четырёх категорий продуктов ― молочная продукция, сахар, овощи «борщевого набора», хлеб и хлебобулочные изделия.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что российские региональные торговые сети добровольно ограничат цены на некоторые продукты питания в своих магазинах в Министерстве промышленности и торговли России сообщили 9 августа. Соответствующее предложение ретейлеры выдвинули на совещании ведомства.

Речь идёт о ведущих социально значимых продовольственных товарах, таких как сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция.

Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов призвал проанализировать сложившуюся ситуацию и выработать компромиссные решения, чтобы сохранить то сочетание цены и качества товаров, которое было бы предпочтительным для потребителей.