Москва, 21 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в 2023 году не превысит уровень общей инфляции, сообщили 21 августа в пресс-службе министерства.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ писали, что осенью цены на хлеб в России вырастут на 10%. Одной из главных причин для скачка цен называли выход России из зерновой сделки.

В августе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал незначительной продовольственную инфляцию в России. Отметив, что ожидается подорожание зерна на европейском континенте, он назвал в целом нестабильными цены на зерно. Патрушев добавил, что правительство имеет возможность точечно поддержать отдельные подотрасли сельского хозяйства.