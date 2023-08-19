Москва, 19 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность ценообразования на мясо птицы, ветеринарные препараты и корма, соответствующие запросы направлены производителям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Максим Блинов/РИА Новости

Отмечается, что специалисты направили запросы трём крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен. Запросы также были направлены производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на ветпрепараты и корма, уточнили в ведомстве, добавив, что по результатам совершения сделок на рынке двум производителям мяса птицы были выданы предписания.

После анализа запрашиваемой информации специалисты смогут сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования, добавили в службе.

Отмечается, что помимо этого, Федеральная антимонопольная служба России поручила территориальным органам собрать сведения о переработчиках сырого молока в регионах для дальнейшего выявления доминирующих субъектов.

Как передавало ИА Регнум, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз ждёт снижения цен на мясо в стране к концу августа — началу сентября. Как он отметил 9 августа, в настоящий момент происходит типичный сезонный рост цен. По словам министра, ситуация не критична и цены выровняются. Предпосылок для их увеличения нет, подчеркнул Патрушев. Он подчеркнул, что страна полностью обеспечена мясом, дефицит в нём полностью отсутствует.