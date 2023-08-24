Вашингтон, 24 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Представители военного командования США и Украины уже несколько недель спорят о том, как изменить стратегию и тактику для оживления контрнаступления. Об этом 24 августа сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ashley Chan/Global Look Press

«Официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель вовлечены в интенсивные закулисные споры по поводу стратегии и тактики оживления медленного контрнаступления Киева», — говорится в сообщении.

По информации издания, американские военные чиновники выступают за то, чтобы возобновить атаки с применением общевойсковой тактики сосредоточенных ударов для прорыва российской обороны. Киев вносит свои изменения, обе стороны продолжают спорить о том, как изменить ситуацию за то недолгое время, что осталось до зимы.

Журналисты также сообщили, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил о несогласии с мнением американской стороны. Он считает, что в Вашингтоне не понимают суть конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ изменили тактику, пытаясь провести контрнаступление. Украинские подразделения стали использовать преимущественно пехоту, стараясь не подводить технику к линии фронта. Российский лидер предположил, что это связано с большими потерями ВСУ, теперь они стараются сохранить бронетехнику от уничтожения.

Ранее WSJ сообщила, что разведка США подготовила доклад, в котором говорится о превосходстве российской армии в обороне, из-за чего контрнаступление ВСУ не может быть успешным. В издании отметили, что такая ситуация приведёт к поиску виновных в провале.

Politico сообщила, что американские чиновники уже пытаются переложить на Киев всю ответственность за провал контрнаступления. Об этом свидетельствуют участившиеся утечки информации в СМИ, где говорится, что украинское командование не выполняло рекомендации американской стороны.