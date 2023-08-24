Москва, 24 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Любые тактики противника теряют смысл на фоне больших ресурсов России для продолжения СВО, а сам по себе американо-украинский спор об изменении стратегии для «оживления» контрнаступления ВСУ — не более, чем поиск виноватых в отсутствии результатов у Киева. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что американские и украинские чиновники последние недели ведут спор об изменении тактики для «оживления» контрнаступления ВСУ. Авторы материала отметили, что американские военные призывают украинцев вернуться к общевойсковой подготовке, которую они прошли на союзных базах в Европе, сосредоточив свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю. Издание отмечает, что с американскими военными не согласен главком ВСУ Валерий Залужный, который считает, что Запад не понимает природу этого конфликта.

«Здесь идёт поиск виноватых в том, что контрнаступление сорвано, и на протяжении нескольких месяцев потери были бессмысленны, и наступление закончилось ничем. В этом случае идёт разбор на всех уровнях — кто же виноват», — указал Шурыгин.

Так, по мнению военного эксперта, украинцы обвиняют американцев в том, что их тактика себя не показала, а представители Запада, в свою очередь, винят ВСУ за то, что те не смогли использовать эту тактику правильно, используя поставки оружия. Сама проблема видится Шурыгину системной, поскольку Киев пытался атаковать вопреки всем законам и аксиомам военного дела, почему и потерпел неудачу.

«Теперь они уже ничего не смогут сделать, им остаётся только восстанавливать то, что потрачено. Потому что сейчас сил на большое наступление просто нет. Заново надо проводить мобилизацию, просить оружие, пытаться обучить людей. Но учитывая, что у России ещё много ресурсов для ведения СВО, то любые тактики противника теряют смысл. Украина в лучшем случае дальше может вести бой лишь от обороны», — отметил военный эксперт.

Несколько иного мнения придерживается эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Он допустил, что не смотря на споры, будет принято единое общее решение о продолжении тактики, которой придерживается НАТО, и, в данном случае, США.

«Потому что кто деньги платит, тот и музыку заказывает. Поэтому Залужный будет вынужден пойти на те решения, которые примут в США и Великобритании. Уровень подготовки по системе блока НАТО не очень хороший. Например, Грузия в 2008 году готовила войска по системе НАТО, но что из этого вышло? Разве они выиграли? Уровень натовской подготовки позволяет выиграть у более слабого противника, что в данном случае совсем не подходит», — пояснил Глазунов.

Военный политолог обратил внимание, что определённые подразделения ВСУ отправлялись на обучение за рубеж, чтобы познакомиться с западной техникой и понять военную стратегию Запада. Но, как справедливо заметил Глазунов, она не дала результата.

«Но они больше ничего не смогут предложить, будет всё то же и с теми же неудачами. Наша система подготовки военнослужащих и войск, которая была во времена Советского Союза, то ведение тактики — было более универсальным. Никакая стратегия НАТО не позволит ВСУ переломить уже ту ситуацию, которая есть сейчас», — заключил военный политолог.

30 июля 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ изменили тактику, пытаясь провести контрнаступление. Украинские подразделения стали использовать преимущественно пехоту, стараясь не подводить технику к линии фронта. Российский лидер предположил, что это связано с большими потерями ВСУ, теперь они стараются сохранить бронетехнику от уничтожения.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер назвал ошибкой попытки ВСУ прорвать «блестящую систему защиты» ВС России лобовыми атаками. По мнению Катера, вместо лобовых атак ВСУ следует начать использовать другие тактики, и он не исключил, что именно для этой цели Киев всё чаще просит оружие дальнего действия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ испытывают постоянный дефицит оружия, снарядов и артиллерии, поэтому Киеву будет тяжело без помощи западных союзников. Также президент Украины добавил, что Киев стучится в «разные двери», пытаясь получить от Запада дальнобойное оружие.

20 августа генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что решение президента Украины укрепить оборону на харьковском направлении направлено на отмывание денег, а не на спасение ВСУ. По словам Кривоноса, безопасность страны находится под угрозой из-за отсутствия эффективных систем противовоздушной обороны (ПВО).