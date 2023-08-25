* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 25 августа, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Следствие обратилось в суд с просьбой продлить до зимы срока ареста фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарьи Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов). Ходатайство Басманный суд Москвы рассмотрит 25 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Горбунова.

Александр Щербак/ТАСС

«Продление стражи в отношении Треповой Дарьи назначено на сегодня на 11:00», ― уточнила в беседе с РИА Новости представитель судебной инстанции.

Как сообщало ИА Регнум, военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В ходе творческого вечера в его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова.

Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, превысила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали более 30 человек. Трепову арестовали.

Преступление сторонница ФБК (внесён в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена) Трепова совершила по заданию спецслужб Украины. В суде она заявила, что безумно сожалеет о произошедшем.

25 июля СКР предъявил Треповой окончательное обвинение. Как указал глава следственного ведомства Александр Бастрыкин, она пыталась убедить следствие, что «не знала о бомбе».

23 августа стало известно, что подозреваемую переведут из Лефортово в «Шпалерку» (СИЗО-3 Санкт-Петербурга). Дело по существу рассмотрит Второй Западный окружной военный суд.