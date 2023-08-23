* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 23 августа, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Обвиняемую в убийстве военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) Дарью Трепову (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) этапируют из Москвы в Санкт-Петербург. 23 августа стало известно, что совершившую подрыв на творческом вечере военкора в питерском кафе «Патриот» переведут из Лефортово в «Шпалерку» (СИЗО-3 Санкт-Петербурга).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов)

Отмечается, что дело по существу рассмотрит Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщили «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга на Университетской набережной Трепова принесла замаскированное под статуэтку взрывное устройство. При его подрыве погиб Татарский и пострадали более 30 участников встречи. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что совершённый теракт спланировали спецслужбы Украины. Следователи установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова, проживавшего на Украине — он переписывался с Треповой и давал ей указания. Ещё один фигурант дела, гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице статуэтку со взрывчаткой.

В материалах дела фигурирует в качестве свидетеля Дмитрий Косинцев, у которого Трепова скрывалась после теракта. Он заявил на допросе, что принял её у себя, но не знал, что произошёл теракт. Позднее его отправили под домашний арест за укрывательство. Самой Треповой позднее предъявили окончательное обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста.

Как военный корреспондент Владлен Татарский регулярно рассказывал о ходе проведения специальной военной операции. Как писатель он издал три книги — две автобиографии и одну художественную. Прощание с Татарским состоялось 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь его проводили аплодисментами сотни человек.