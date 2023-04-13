ФСБ: организаторами убийства военкора Владлена Татарского являются спецслужбы Украины

Москва, , 17:00 — REGNUM Организаторами 2 апреля в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) были спецслужбы Украины и их агентура из скрывающихся за рубежом так называемых российских оппозиционеров. Об этом 13 апреля рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Теракт © Алексей Даничев/РИА Новости

Как указали в ведомстве, руководители экстремистской организации ФБК (признана в РФ иноагентом, запрещена) Леонид Волков и Иван Жданов (оба признаны в России иноагентами) после начала спецоперации по защите Донбасса неоднократно призывали к ведению подрывной деятельности на российской территории и свержению конституционного строя. Сторонница их идеологии Дарья Трепова и стала исполнителем преступления.

В ходе расследования также удалось установить, что убийство Татарского вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, 1987 года рождения.

Именно он через службу экспресс-доставки и посредника в Москве передал Треповой взрывное устройство, спрятанное в гипсовой статуэтке. По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в Московский регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского.

Спецслужба опубликовала кадры, на которых запечатлено как подозреваемый проходит погранконтроль. Для того, чтобы следить за Татарским, украинец приобрёл у жителя Кировской области поддержанное авто. Как выяснило ИА REGNUM, россиянин узнал свою машину в сводке ФСБ. По словам мужчины, Денисов не показался ему подозрительным. Авто он приобрёл за 85 тыс. рублей и при этом продемонстрировал продавцу временную регистрацию во Владимирской области.

После теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Украинец объявлен в международный розыск.

«Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — подчеркнули в ФСБ.

Корреспонденты ИА REGNUM 13 апреля побывали на малой родине подозреваемого в причастности к совершению теракта в посёлке неподалёку от города Снежное в ДНР. По словам местных жителей, Денисов — мошенник, вор и ярый поклонник Украины. По их словам, мужчина несколько лет назад собрал карты односельчан, чтобы помочь их обналичить и скрылся. Его семью соседи описывают как неблагополучную.