Москва, 24 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Роспотребнадзор ведёт усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии с 8 июля, сообщили 24 августа в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Загрязненной продукции в России не допущено», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что усиленный санитарный контроль ввели в связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Органы Роспотребнадзора проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в России рыбы и морепродуктов с повышенным содержанием радионуклидов, произведенных в Японии и выловленных в Тихоокеанском регионе.

В ведомстве рассказали об исследовании более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них. В результате проверки Роспотребнадзор не выявил превышений гигиенических нормативов. Кроме того, там отметили, что поставка всей пищевой продукции в Россию из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающим соответствие установленных нормативам. Также органы ведомства провели углубленный анализ более 5 тысяч проб 32 видов морепродуктов.

Как сообщало ИА Регнум, в Японии 24 августа начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Россия и Китай 9 августа направили Японии список технических проблем, связанных с решением начать сброс в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа заявила, что Москва рассчитывает на то, что Токио предоставит всю необходимую информацию заинтересованным государствам в отношении сброса воды в океан с АЭС «Фукусима-1», вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса.