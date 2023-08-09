Пекин, 9 августа, 2023, 11:01 — ИА Регнум. На фоне планов Токио осуществить сброс в океан радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима» Китай и Россия направили Японии список технических проблем. Об этом 9 августа сообщили в китайском министерстве иностранных дел.

KIMIMASA MAYAMA/EPA/ТАСС

«Китай и РФ совместно направили Японии три списка технических проблем, высказав недоверие по поводу планируемого сброса воды [с АЭС «Фукусима»] в море», ― отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломаты указали на необходимость подробно обсудить все возможные безопасные проекты.

В МИД подчеркнули, что если Япония действительно искренне стремится устранить обеспокоенность соседних стран, она должна немедленно остановить запланированные действия по сбросу воды в море насильственными методами.

Как сообщало ИА Регнум, план по сбросу в океан воды, использованной для охлаждения повреждённых реакторов аварийной японской АЭС «Фукусима-1», комитет по контролю за атомной энергетикой Японии одобрил в июле 2022 года.

Сброс в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции в префектуре Фукусима запланирован на первую половину 2023 года. В Японии утверждают, что эти намерения соответствуют международным стандартам.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил озабоченность в связи с планами Токио сбросить в океан загрязнённую после аварии на японской АЭС «Фукусима» воду. Он отметил, что эти планы являются серьёзной проблемой, касающейся здоровья и безопасности людей.

Свои озабоченности по этому поводу неоднократно высказывала Россия. Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, консультаций по этому вопросу с соседними странами не было. Он подчеркнул, что РФ присоединяется к опасениям, выраженным ранее Китаем. Вода, которую намерены отправить в океан, загрязнена радионуклидами, а потому эти действия стоит рассмотреть в контексте экологических проблем, отметил дипломат.

Он также выразил надежду на то, что Токио проявит должную степень транспарентности и будет информировать о своих действиях, которые могут представлять реальную радиационную угрозу.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило намерение правительства Японии постепенно сбрасывать в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения атомной станции «Фукусима-1» и была заражена в результате аварии в 2011 году.

Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев считает, что такое решение МАГАТЭ можно расценивать как очень рискованное, тем более что в самой организации допускают несовершенство японской технологии очистки воды, что может привести к негативным последствиям для экосистемы и здоровья людей.