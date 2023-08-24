Москва, 24 августа, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на то, что Токио предоставит всю необходимую информацию заинтересованным государствам в отношении сброса воды в океан с аварийной японской АЭС «Фукусима-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Рассчитываем, что правительство Японии проявит полную транспарентность в отношении влияния сброса воды, использовавшейся для охлаждения реактора АЭС «Фукусима-1», — сказала Захарова РИА Новости.

Дипломат добавила, что российская сторона рассчитывает, что Япония предоставит всю необходимую информацию, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса.

Как сообщало ИА Регнум, в Японии 24 августа начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости, а сам процесс займёт несколько десятилетий. В баках на АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, повреждённых в результате цунами в марте 2011 года.

Решение о сбросе приняли 22 августа.

Китай 24 августа потребовал от Японии прекратить сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Пекин выступил против решения японской стороны.

Россия и Китай 9 августа направили Японии список технических проблем, связанных с решением начать сброс в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС.