Салехард, 24 августа, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) три кандидатуры на пост губернатора округа, сообщили 24 августа в Законодательном собрании ЯНАО.

Kremlin.ru

«Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев», — говорится в сообщении.

Каждому кандидату предоставится право выступить перед депутатами с основными положениями программы развития региона.

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин отметил, что избрание губернатора депутатами накладывает особую ответственность.

Выборы губернатора Ямала пройдут в единый день голосования 10 сентября. Избранным будет считаться тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, в единый день голосования 10 сентября в российских регионах пройдут выборы различных уровней. Выборы высших должностных лиц пройдут в 21 регионе.

В начале июня глава избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ЦИК утвердил проведение на сентябрьских выборах дистанционного электронного голосования в 24 регионах. Также ЦИК 23 августа зарегистрировал 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания новых регионов.

4 августа «Единая Россия» назвала кандидатуры от партии на должности руководителей четырёх новых регионов.