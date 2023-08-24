Вашингтон, 24 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В данный момент украинские войска попали в ситуацию, схожую с той, в которой в 1944 году оказалась немецко-фашистская армия. Об этом 23 августа заявил экс-советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что в 1944 году войска вермахта лишились прикрытия с воздуха и не смогли эффективно вести боевые действия, несмотря на хорошее вооружение, новейшее оборудование и только что выпущенные танки.

«Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине», — сказал Макгрегор.

Он отметил, что руководство нацистской Германии не стало вести переговоры о перемирии даже в такой критический момент и жестоко за это поплатилось. По мнению экс-советника, именно такой вариант развития событий может повториться сейчас с Украиной.

«Всё кончено!» — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум 24 августа, обозреватель британского портала Unherd Арис Русинос написал, что провал широко анонсированного контрнаступления ВСУ, ставший причиной гибели сотен украинских военнослужащих, показал раскол между Вашингтоном и Киевом. По мнению аналитика, украинские власти не могут этого себе позволить.

Украинский президент Владимир Зеленский 23 августа признал, что широко анонсированное контрнаступление ВСУ проходит «очень сложно». Он также пожаловался на плотность созданных Вооружёнными силами России минных полей.

Перед этим экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн отметил, что последнюю 82-ю десантно-штурмовую бригаду украинской армии, которую готовили западные специалисты, скоро разгромят российские войска.