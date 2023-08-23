Вашингтон, 23 августа, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Российская армия скоро разгромит недавно введенную Украиной 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда уничтожат последнюю бригаду, США, которые и управляют делами на Украине, скорее всего захотят пойти на мирные переговоры», — сказал Макговерн.

Бывший агент ЦРУ также возмутился американской политикой по Украине, назвав её бессовестной. Как отметил Макговерн, Белый дом жертвует жизнями сотен тысяч человек ради собственных корыстных интересов.

Новостной аналитический портал Business Insider 20 августа сообщил, что руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) отправило на передовую СВО резервную 82-я десантно-штурмовую бригаду с целью переломить ситуацию в контрнаступлении.

Politico также сообщал, что 82-я бригада — подразделение, располагавшее примерно 150 поставленными НАТО бронетранспортерами пехоты, её арсенал включает 90 американских машин Stryker, 40 немецких Marders, 24 бронетранспортера пехоты M113 американского производства и 14 британских танков Challenger.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс написал 16 августа, что командование киевской армией отправило на передовую 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ. Он уточнил, что бригада насчитывает 2 тыс. солдат, в её состав также входит боевая техника Marder и Stryker, танки Challenger-2.