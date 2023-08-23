Хельсинки, 23 августа, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что широко анонсированное контрнаступление украинских войск проходит «очень сложно». Такое заявление он сделал 23 августа в ходе выступления перед журналистами в Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если вы не против, не всё буду публично говорить. По нескольким направлениям мы идём вперёд, нам очень сложно», — сказал он.

Украинский лидер пожаловался на плотность российских минных полей и добавил, что ВСУ, по его мнению, понемногу продвигаются вперёд и делают это в «правильном» направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Вооружённые силы России создали минные поля, размер которых, по её утверждению, сравним с площадью Западной Германии. Она уточнила, что из-за этого Киев просит у союзников средства для их преодоления.

На фоне очевидного провала контрнаступления ВСУ на Западе начали искать причины. В качестве таковых западные СМИ и эксперты называли обильную растительность в зоне боевых действий, российские минные поля, крепость российской обороны, некоторые виды российской военной техники и т.п.

Контрнаступление украинских войск началось с 4 июня. По информации Минобороны России, в июне–июле ВСУ потеряли в ходе этих попыток уже более 43 тыс. военных. Кроме того, украинская армия лишилась 4,9 тыс. единиц техники, в это число также входят и поставленные Западом образцы.