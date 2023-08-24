Лондон, 24 августа, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Неутешительные результаты разрекламированного контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), в ходе которого украинская армия ежедневно теряет сотни военных, вскрыли раскол между Вашингтоном и Киевом. На это указал обозреватель британского портала Unherd Арис Русинос.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Аналитик отметил, что этого Украина себе позволить не может. Теперь между США и Украиной активизировалась игра в перекладывание вины за провальное контрнаступление. В Вашингтоне обвиняют украинскую армию в чрезмерно оптимистичных обещаниях касательно боевых действий, которые не были реализованы, Киев же винит западного партнёра в недостаточных поставках вооружений.

Такое положение дел со временем негативно отразится на Украине, уверен обозреватель. По его мнению, квазисоюз Киева с Вашингтоном является единственным, что удерживает Украину от исчезновения в среднесрочной перспективе, поэтому киевской власти нужно его сохранить.

«Без Вашингтона вся поддержка со стороны Европы испарится — с разной степенью сожаления и облегчения», — считает Русинос.

Эксперт добавил, что Украине следует отказаться от активных действий и заняться своим самым стратегически слабым местом — своими позициями в американской политической системе, поскольку избиратели все меньше хотят финансировать Киев.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. На линию соприкосновения Киев бросил бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой.

Американская газета The Wall Street Journal констатировала, что поставленная Киеву западная техника не помогает в контрнаступлении украинских войск, так как Вооружённые силы России легко её уничтожают, она оказывается лёгкой мишенью для российской артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что широко анонсированное контрнаступление украинских войск проходит «очень сложно». Украинский лидер пожаловался на плотность российских минных полей и добавил, что ВСУ, по его мнению, понемногу продвигаются вперёд и делают это в «правильном» направлении.

Также украинский лидер обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в провале наступательной операции украинской армии. Как считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, о разгроме ВСУ можно судить и по решению властей не пускать представителей мировых СМИ на фронт, чтобы журналисты не смогли показать всем, насколько плохая ситуация сейчас на передовой и в каком тяжёлом положении находится украинская армия.

Эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил, что нехватка личного состава в ВСУ на поле боя может однажды стать «фатальной» для Киева и привести к его поражению в конфликте с Россией.