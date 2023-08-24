Луганск, 24 августа, 2023, 10:03 — ИА Регнум. На сегодняшний день потери украинских войск под Купянском сопоставимы со сражением за город Артёмовск в ДНР. Об этом 24 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

Эксперт отметил, что благодаря умелым действиям российских военных, точным ударам авиации, артиллерии и других огневых средств потери ВСУ на территории Харьковской области впервые превысили их потери на других направлениях.

«Разрыв между потерями в районе Артёмовска, которые традиционно были самыми большими на протяжении длительного времени, имеет тенденцию к росту», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды улучшили тактическое положение в ходе наступления на купянском направлении. Военный уточнил, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 170 военных.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос высказал мнение, согласно которому украинская армия в районе Харькова находится на грани окружения Вооружёнными силами России. По его оценке, при усилении действий российских войск они смогут создать котёл для подразделений ВСУ в регионе.