Москва, 23 августа, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Штурмовые отряды Вооружённых сил России улучшили своё тактическое положение в ходе наступления на купянском направлении. Об этом 23 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские войска при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре попытки атак штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии у Синьковки в Харьковской области, а также у Новоегоровки и Новосёловского в ЛНР.

«Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Конашенков рассказал, что российская армия улучшила свои позиции в ходе наступления на купянском направлении. Он уточнил, что ВСУ за сутки потеряли здесь до 160 военных.

Позднее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские войска в районе Харькова находятся на грани окружения Вооружёнными силами России. По его мнению, при усилении российскими войсками усилий подразделения ВСУ в регионе могут оказаться в котле.