Киев, 22 августа, 2023, 18:38 — ИА Регнум. ВСУ под Харьковом находятся на грани окружения российскими войсками, заявил 22 августа бывший украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

«При наращивании усилий они могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Кривонос указал на успешность ударов российских военных на этом направлении, что после поражения ВСУ может привести к окружению Харькова.

Как сообщало ИА Регнум, перед этим Кривонос обвинил президента Украины Владимира Зеленского, который анонсировал укрепление обороны на харьковском направлении, в том, что тот занимается отмыванием денег вместо спасения украинской армии. По утверждению военного, ВСУ не снабдили ничем необходимым для боевых действий, потому что Украина страдает от коррупции в оборонной сфере. Кривонос также отметил, что никакие возведённые на этом направлении фортификации не станут препятствием для российской армии.

Вместе с тем украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области. Ранее об эвакуации из Купянского района сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Такое решение местные власти приняли на фоне активного продвижения российских военных на этом направлении. По его словам, всего с 9 августа из этого района вывезли 204 человека, из них 71 ребёнок. В свою очередь журналист из США Стивен Брайен отметил, что ВС России быстро продвигаются на харьковском направлении и вскоре смогут освободить Купянск, являющийся ключевым железнодорожным узлом, необходимым Киеву для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ.