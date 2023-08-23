Москва, 23 августа, 2023, 18:55 — ИА Регнум. России, как и Китаю выгодно дальнейшее расширение БРИКС, однако Москва не хочет, чтобы это объединение утонуло во внутренних противоречиях. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 августа заявил Василий Кашин, политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор объявила, что государства БРИКС договорились о том, как следует расширять это объединение, и выработали соответствующие принципы.

Как пояснил Кашин, Китай тяготеет к более быстрому и масштабному расширению этого альянса. В свою очередь Индия тоже никогда не отрицала пополнения БРИКС как такового, но говорила о необходимости выработки критериев для этого расширения. Ещё более консервативную позицию занимала по этому вопросу Бразилия. Были сомнения у ЮАР.

«Каждая из стран стремится сохранить своё влияние в рамках объединения, и с этим связана выработка определенных критериев. Я бы предположил, что они будут касаться масштабов экономик стран-кандидатов. Тут вопрос не в том, будет ли расширение, а в темпах и критериях», — сказал Кашин.

По его словам, России выгодно расширение БРИКС, поскольку это объединение стран, заявляющих о своих общих интересах в сфере глобального управления. И эти интересы отличаются от интересов стран Запада. Любая такая альтернатива России выгодна.

Но в то же время России совершенно не нужно, чтобы БРИКС тонуло во внутренних противоречиях и теряло дееспособность.

«Вопрос расширения БРИКС очень деликатный. И никто не возьмется сказать, что мы против каких-то стран или за какие-то. Но в целом российская позиция близка китайской — мы бы хотели, чтобы БРИКС увеличилось, чтобы в нём обсуждались вопросы глобального управления, и чтобы эти обсуждения перерастали в какие-то совместные инициативы, которые бы выдвигались на глобальной арене. В том числе в рамках ООН», — пояснил Кашин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге проходит с 22 по 24 августа. В его работе участвуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступивший на этом мероприятии премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели полностью поддерживает расширение БРИКС, так как это способствует оживлению экономики и стимулирует инновации.

За расширение БРИКС высказался и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он убеждён, что данное объединение не стремится противопоставлять себя ни G7, ни G20, ни США и не хочет соперничать с развитыми и состоятельными государствами.

За расширение БРКИС выступают и в Пекине. МИД КНР объявило, что ждет скорейшего вступления в союз новых государств-участников. По итогам третьего дня саммита страны приняли декларацию о параметрах расширения БРИКС.