Йоханнесбург, ЮАР, 22 августа, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался в поддержку идеи расширения БРИКС в преддверии открытия саммита в ЮАР. Интервью транслировали на страницах бразильского лидера в социальных сетях.

Ton Molina/Global Look Press Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Думаю, что на этой встрече будут приняты какие-то важные решения по вопросу о присоединении новых стран. Я поддерживаю вхождение новых стран», — заявил Лула да Силва и добавил, что для этого необходимо выработать регламент.

Он подчеркнул, что БРИКС не стремится противопоставлять себя ни G7, ни G20, ни США. Нет цели соперничать с развитыми и состоятельными государствами.

Объединение, по словам политика, стремится самоорганизоваться, так как нужен новый эффективный блок для равноправного взаимодействия развивающихся стран.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в Йоханнесбурге стартовал 15-й саммит БРИКС. Утром в ЮАР приземлился самолёт с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита в формате видеоконференции. Завершится саммит 24 августа.

В БРИКС сейчас входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ряд стран подал заявки на вступление в объединение, в том числе Иран, Аргентина, Алжир, Египет, Бангладеш, Эфиопия, Венесуэла.

14 августа МИД ЮАР официально утвердил список из 23 стран, подавших официально заявки в БРИКС.

По словам Лаврова, цель расширения БРИКС — стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка. БРИКС может укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока.