Пекин, 21 августа, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Власти Китая поддерживают идею расширения БРИКС и ждут скорейшего вступления в союз новых стран-участниц. Об этом РИА Новости сообщили в МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» БРИКС большего количества партнеров-единомышленников», — сказали в дипмиссии Китая.

Дипломаты также заверили, что Пекин готов работать с партнёрами по БРИКС в целях поддержки ЮАР в качестве страны-председателя, вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, Китай может призвать БРИКС стать полноценным соперником группы G7.

Отмечается, что если БРИКС расширится до того, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда коллективный голос союза в мире станет сильнее.

Египет намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС на предстоящем саммите объединения, который состоится 22–24 августа в ЮАР.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи.