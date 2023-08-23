Москва, 23 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. «Роскосмос» поздравил индийских коллег с успешной посадкой аппарата «Чандраян-3» на Луну, отметив, что эти исследования важны для всего человечества, сообщила 23 августа пресс-служба госкорпорации.

ISRO Лунная станция «Чандраян-3». Графика

«Роскосмос» поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса.

Как сообщало ИА Регнум, Индия 23 августа совершила первую в мире мягкую посадку на южном полюсе Луны. Космическую станцию «Чандраян-3» запустили в космос 14 июля, 5 августа она вышла на лунную орбиту. Станция включает посадочный и двигательный модули, а также луноход.

Миссия «Чандраян-3» позволит получить новые знания о составе лунной поверхности. На луноход установили рентгеновский спектрометр альфа-частиц и лазерный спектроскоп.