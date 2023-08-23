Вашингтон, 23 августа, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Поставленная Киеву западная техника не помогает в контрнаступлении украинских войск, так как Вооружённые силы России легко её уничтожают. Об этом 23 августа написала американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась легкой мишенью для российской артиллерии», — говорится в публикации.

Издание отметило, что в начале контрнаступления ВСУ в начале июня поставленные Украине с Запада танки и бронетехника не могли двигаться под постоянными обстрелами российских вертолётов, противотанковых ракет и артиллерии.

«Русские не отступят», — констатировала газета.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа экс-помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс рекомендовал киевским властям беречь полученные от Запада танки от российских минных полей. Он назвал ошибкой использование украинскими военными танков Leopard в ходе контрнаступления.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский признал, что широко анонсированное контрнаступление ВСУ идёт «очень сложно». Он также пожаловался на плотность российских минных полей.

По данным Минобороны России на 4 августа, ВСУ потеряли в ходе начавшихся 4 июня попыток контрнаступления свыше 43 тыс. военных. Также украинская армия лишилась 4,9 тыс. единиц техники, в это число также входят и поставленные Западом образцы.