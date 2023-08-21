Москва, 21 августа, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Российские войска улучшили свои позиции в ходе наступления на купянском направлении, на котором ВСУ за сутки потеряли до 160 военных. Об этом 21 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Работа артиллерии ВС России

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю», — сказал он.

Военный уточнил, что за сутки российские войска пресекли четыре попытки атак украинской армии у Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР, а также уничтожили полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады украинской теробороны у Стельмаховки в ЛНР.

Конашенков добавил, что за этот период ВСУ потеряли на купянском направлении до 160 военных, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, САУ Krab польского производства, М109 Paladin производства США и «Акацию», а также две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что у села Синьковка под Купянском идут активные боевые действия, российские военные продвигаются вперёд. По его словам, ВСУ уже покинули этот населённый пункт, сейчас Вооружённые силы России продолжают разбивать украинских боевиков на подступах к Купянску.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что за минувшую неделю ВСУ потеряли на купянском, краснолиманском и донецком направлениях около 2950 военных и наёмников. По его данным, больше всего потерь у украинской армии было зафиксировано на донецком направлении.