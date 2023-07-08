* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 8 июля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

t. me/V_Zelenskiy_official

«Возвращаемся домой из Турции», — подписал видео, размещённое в его канале, Зеленский. На нём он и глава офиса президента Андрей Ермак встречают украинских военных в аэропорту и вместе с ними садятся в самолет.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его украинским коллегой. Переговоры длились один на один более 2,5 часа в Стамбуле. По итогам переговоров турецкий лидер заявил, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в августе, предполагая, что продолжатся переговоры сторон об обмене военнопленными.

В сентябре 2022 года при посредничестве турецкой стороны Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Сообщалось, что Москве были переданы 50 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского режима Виктора Медведчука, в то время как Киев получил 215 человек, в числе которых были представители украинских националистических батальонов.