* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 8 июля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Нарушение договорённостей при передаче Украине Турцией главарей нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никого не красит. Об этом 8 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Такое нарушение действующих договорённостей никого не красит», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что в преддверии саммита НАТО на Турцию оказывается большое давление, а сама Анкара, будучи членом альянса, проявляет свою солидарность с ним. По словам Пескова, в Москве всё это прекрасно понимают.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле сообщил, что возвращается вместе с находившимися в Турции пятью главарями «Азова»*.

Песков, комментируя эту тему, заявил, что Анкара нарушила договорённости, поскольку боевики должны были оставаться в Турции до окончания российско-украинского конфликта. Он также отметил, что такое решение Турции напрямую связано с провалами в наступлении ВСУ.