* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 31 июля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Боевики батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут вернуться в зону боевых действий в течение месяца, заявил 31 июля командир Нацгвардии Украины Александр Пивненко в интервью изданию «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет», — сказал он.

Также уточняется о возвращении на фронт командира «Азова» Дениса Прокопенко.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил 8 июля, что возвращается на Украину из Турции с пятью командирами «Азова», которые в сентябре 2022 года стали частью сделки по обмену украинского политика Виктора Медведчука.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что передача командиров стала нарушением ранее заключённого договора. По его словам, Россию заранее никто об этом не оповестил.

Позднее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик уточнил, что Турция уже дала Российской Федерации объяснения по поводу выдачи Украине командиров «Азова». А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что намерен лично обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным эту ситуацию.