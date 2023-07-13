* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 13 июля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен лично обсудить с Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Украине командиров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны заявления, но после того, как они узнали детали… ситуация стала позитивной», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что в августе президент России Владимир Путин приедет в Турцию с визитом, и у лидеров двух стран будет возможность обсудить этот инцидент.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Telegram-канале, что возвращается на Украину с пятью командирами «Азова», которых в сентябре 2022 года обменяли на украинского политика Виктора Медведчука. При этом ранее Россия и Турция договорились между собой, что участники сделки до окончания конфликта на Украине будут находиться на территории республики.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача командиров стала нарушением ранее заключённого договора. Он подчеркнул, что российскую сторону никто об этом не оповестил.