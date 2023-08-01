Москва, 1 августа, 2023, 18:46 — ИА Регнум. С 1 августа традиционно происходит перерасчёт пособий работающих пенсионеров, а размер прибавки к пенсии зависит от суммы зарплаты. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Депутат напомнил, что перерасчёт пенсий для продолжающих работать пенсионеров ежегодно происходит 1 августа и предполагает он именно прибавку к получке.

«Перерасчёт коснётся всех, кто работал и в прошлом году. Но размер прибавки у всех индивидуальный — он зависит от зарплаты, которую получали в прошлом году, а также от суммы страховых взносов, которые платят работодатели», — рассказал Чаплин.

По словам депутата, для перерасчёта ни в какие организации обращаться не нужно, поскольку процедура происходит автоматически. Также он указал на то, что максимальная прибавка составляет лишь три пенсионных коэффициента, а сумма одного равна 123,77 рубля.

Как объяснил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, чем дольше гражданин продолжает работать после наступления пенсионного возраста, тем выше в целом его пенсия. Однако, по словам эксперта, из-за небольших сумм перерасчётов работающих пенсионеров многие всё же отказываются от официального трудоустройства на пенсии.

«Пенсии работающих пенсионеров не индексируются, происходит только перерасчёт. А индексация в нашей стране, как правило, выше, чем перерасчёт. Поэтому многие пенсионеры выбирают работу или с неофициальным трудоустройством, или с серой зарплатой, чтобы сохранить возможность хорошей прибавки», — отметил Сафонов.

Тем не менее эксперт объяснил, что, когда гражданин прекратит свою трудовую деятельность, ему по закону должны будут пересчитать пенсии с учётом всех пропущенных им индексаций. А это, по словам Сафонова, уже может означать прибавку даже в несколько тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, недостаточно продолжительный трудовой стаж может стать причиной отказа гражданину в назначении ему пенсии по старости, заявил журналистам декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Ещё одним таким фактором является недостаток индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов).

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа или нехватки пенсионных баллов. По словам Дайнеко, это можно решить двумя способами — доработать недостающее время или докупить путём самостоятельного перечисления страховых взносов.

Как сообщало ИА Регнум, сокращение в России числа работающих пенсионеров негативно скажется на экономике страны в условиях её ожидаемого восстановления, заявила Людмила Иванова-Швец, анализируя прогноз о том, что к 2025 году количество работающих пенсионеров в России снизится с 7,9 млн до 5,6 млн.