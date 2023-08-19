Москва, 19 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. С 1 сентября 2023 года будет проведён перерасчёт пенсий для некоторых категорий граждан — недавно завершивших трудовую деятельность, получивших повышенную группу инвалидности, а также для тех, кому исполнилось 80 лет, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Павел Лисицын/РИА Новости Пенсионерка

Для пенсионеров, которым в сентябре 2023 года исполнится 80 лет, будет вдвое увеличена фиксированная часть пенсии (с 7567,3 руб. до 15 134,6 руб.). Выплата произойдёт не раньше октября, а возможно, и в ноябре (если день рождения у получателя в конце месяца). Никаких действий для перерасчёта пенсионерам этой группы совершать не требуется, сказала Финогенова «Прайму».

Кроме того, будут пересчитаны пенсии тем, кто завершил трудовую деятельность в августе 2023 года. Страховая пенсия для них увеличится, возможно, на третий или четвертый месяц, отметила эксперт, но сама прибавка происходит с месяца, следующего после увольнения.

Также будет проведён перерасчет пенсии гражданам, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Если перерасчёт будет проведён с 1 сентября, то первая выплата по новым нормативам будет осуществлена в октябре 2023 года. Кроме того, с 1 сентября 2023 года предусмотрены и местные доплаты в некоторых регионах, добавила Финогенова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, с 1 июля 2023 года ежемесячные выплаты увеличились у трёх категорий пенсионеров. Это те, кому месяцем ранее, в июне 2023 года, исполнилось 80 лет, а также завершившие трудовую деятельность (выплаты проиндексируют за то время, пока они работали). Кроме того, выросли пенсии у тех, кто предоставил дополнительные документы для учёта нового стажа.

1 августа в России традиционно был проведён перерасчёт пособий работающих пенсионеров, размер прибавки к пенсии зависит от величины зарплаты, рассказал в беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Процедура перерасчёта происходит автоматически. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

В России почти треть работающего населения поняла важность откладывания денег на старость, отметил ранее в разговоре с корреспондентом ИА Регнум заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал заявление Минфина о том, что создание накопительной части пенсии позволило изменить поведение граждан с патерналистического на самостоятельное.