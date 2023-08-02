Москва, 2 августа, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В России почти треть работающего населения поняла важность откладывать деньги на старость, считает заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА Регнум.

Павел Лисицын/РИА Новости

Ранее в Минфине РФ заявили СМИ, что создание накопительной части пенсии позволило изменить поведение граждан от патерналистического к самостоятельному.

«Да, безусловно, — согласился Ордов, — де-факто мы уже перешли в распределительную систему. Все призадумались о необходимости самостоятельно, вне сделок с государством, откладывать, сберегать на старость».

По его словам, по последним данным, чуть ли не треть работающего населения это осознала.

Как подчеркнул Ордов, люди, которые на сегодняшний день финансово грамотны и обладают доходом выше среднего, абсолютно точно понимают, что пенсионные выплаты со стороны государства не коррелируют с их уровнем заработной платы.

«Спасение утопающего становится делом рук самого утопающего. И уже как минимум треть работающих граждан это осознали и в настоящее активно формируют себе сбережения на старость. Это становится безальтернативным вариантом, если они хотят хоть в какой-то мере сохранить привычный образ жизни после достижения пенсионного возраста», — сказал Ордов.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что в министерстве финансов преувеличивают эффект накопительной пенсии. Кроме того, он назвал мифом рассуждения о том, что граждане России будто бы патерналистически относятся к государству. По его словам, если бы это было так, то большинство пенсионеров не продолжало бы трудовую деятельность.

«После 2014 года в России стали сворачиваться корпоративные программы и накопительная пенсионная система стала стагнировать. На сегодняшний день у граждан нет возможности массово участвовать в накопительных программах, — сказал Сафонов. — Да, люди пытаются копить себе на пенсию — вкладывая деньги в недвижимость либо создавая счёт в банке. Но никакого серьёзного прироста в накопительные пенсионные программы нет».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению некоторых представителей Минфина, прежде жители России считали, что их пенсионный доход должно создавать государство. Однако после создания накопительной составляющей они поняли, что формировать дополнительный доход к будущей пенсии необходимо самостоятельно.

До этого стало известно, что в РФ с 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии — максимально они могут вырасти на стоимость трёх баллов. Также увеличат выплаты ещё двум категориям пенсионеров: 80-летним и уволенным. Кроме того, на 10% вырастут накопительные пенсии.

Кроме того, с 1 января 2024 года в России запустят новую программу долгосрочных сбережений граждан.