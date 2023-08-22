Москва, 22 августа, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Жители России стали реже хранить сбережения в долларах, так как испытывают очень серьёзное информационное давление, а кроме того, видят, какая неопределённая ситуация сложилась в стране вокруг этой валюты. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты июльского опроса, который показал, что доля россиян, хранящих сбережения в долларах, упала с 11% до 6%.

По словам Остапковича, это нормальная реакция и основной причиной здесь стало информационное давление.

«Когда тебе каждый день говорят, что доллар — это токсичная валюта (а она действительно токсична), то часть людей воспринимает это как серьёзное основание перевести сбережения из долларов в какой-то иной инструмент. Это вполне естественная реакция. Второй фактор — оборот доллара ограничен, а сама американская валюта пребывает в состоянии неопределённости», — сказал эксперт.

Но продолжит ли сокращаться доля тех, кто держит сбережения в долларах? Остапкович считает, что всё зависит от ситуации в экономике. Если доллар будет укрепляться так, как это было последние две-три недели, то россияне могут изменить свои взгляды на инструменты сбережений.

«В феврале доллар был 70 рублей, а буквально две недели назад стал 100. Таким образом российская валюта потеряла почти 45%. Разумный человек в такой ситуации задумывается о том, стоит ли ему избавляться от доллара», — объяснил экономист.

Кроме того, он ответил на вопрос, стоит ли вообще хранить сбережения в долларах. По мнению Остапковича, если сумма сбережений небольшая, то её вполне можно держать в американской валюте.

«В банке. Но не в коммерческом, а в стеклянной. Это какая-то страховка от инфляции. Переводами из одной валюты в другую стоит заниматься, если у вас не меньше 10 тысяч долларов. Тогда можно следить за курсами и пытаться что-то заработать на их колебаниях. Но если у вас 1-2 тысячи долларов, то эти движения, как показывает практика, ни к чему хорошему не приводят», — сказал экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ВЦИОМ, больше четверти россиян не располагают сбережениями. При этом 68% опрошенных признались, что хранят сбережения в рублях, а 4% — в евро и других иностранных валютах.

При этом в июле 2023 года россияне на фоне дорожающего доллара продали иностранной валюты на 44,4 млрд рублей. Крупнейшими продавцами валюты оставались системно значимые кредитные организации.

По мнению доцента Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константина Ордова, в настоящее время рубль в России превратился в безальтернативное средство хранения сбережений, так как все остальные способы выглядят очень ненадёжными. Опасность использования долларов и евро состоит в том, что эти деньги невозможно никуда деть.