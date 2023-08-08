Москва, 8 августа, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Россияне за июль на фоне роста курса доллара продали иностранной валюты на 44,4 млрд рублей. Об этом стало известно 8 августа из обзора финансовых рисков Центрального банка России.

Дарья Антонова ИА Регнум

За июль рубль снизился относительно доллара на 2,3%, объём продаж валюты экспортёрами сократился на 1,6% (до $6,9 млрд).

«На фоне ослабления рубля, курс которого превысил 90 рублей за $1, население перешло к нетто-продажам иностранной валюты, совокупно продав за месяц валюты на 44,4 млрд рублей», — говорится в публикации Банка России.

Крупнейшими продавцами валюты оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО). Несмотря на снижение продаж иностранной валюты, объём реализованной СЗКО вырос до 528 млрд рублей. Нетто-покупателями валюты на бирже в основном оказались не относящиеся к СЗКО банки, приобретавшие её для импортёров и международных переводов.

Как сообщало ИА Регнум 7 августа, курс доллара вырос до максимума с марта 2022 года и превысил отметку в 97 рублей. По данным на 10:46 мск, курс доллара находился на уровне 97,01 рубля, но позднее откатился до 96,7 рубля. А 4 августа курс доллара на Московской бирже поднимался до 95 рублей впервые с марта 2022 года. Так, по данным на 11:53 мск, доллар находился на уровне 95 рублей (+0,01%).

Ранее экономисты объяснили, продолжат ли в России дорожать доллар и евро. В беседе с ИА Регнум заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил, что продолжающееся снижение курса рубля объясняется ограничениями ЦБ на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом ЦБ повлиять на динамику курса российской валюты. В свою очередь, Игорь Сафронов, эксперт Института «Центр развития» ВШЭ, напомнил, что ЦБ объяснял ситуацию с курсом рубля ростом потребительского спроса.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве Александр Цыганов также заявил ИА Регнум, что в настоящее время идея превращения валютных сбережений в рублёвые выглядит преждевременной и не слишком целесообразной.