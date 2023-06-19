Москва, 19 июня, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В настоящее время рубль в России превратился в безальтернативное средство для хранения сбережений, так как все остальные способы выглядят очень ненадёжными. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июня заявил доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы ВТБ Андрея Костина, предупредившего об опасности хранения сбережений в западных валютах.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По мнению Ордова, Костин прав, причём риски, о которых предупредил банкир, с каждым днём выглядят всё серьёзнее — счета в валютах западных стран могут быть заморожены по решению местных регуляторов. И в этой ситуации только рубль может быть гарантией сохранности, потому что его главный оператор — Центральный банк РФ и российская платёжная система.

Кроме того, опасность использования долларов и евро состоит в том, что эти деньги невозможно никуда деть. Банк России уже ограничил российские кредитные организации обменными операциями только в рамках того, что принесли и что покупают. То есть это не связано с использованием этих средств для платежей.

«Вы не можете оплатить ими ничего, — объяснил Ордов. — Это просто спекулятивный инструмент, который мы использовали по привычке для сбережений и накоплений. Но сейчас он становится высокорисковым. Им можно воспользоваться в лучшем случае, если вы поедете за границу в турпоездку».

При таком раскладе, как пояснил Ордов, рубль остаётся безальтернативным вариантом. Всё остальное обладает заметно меньшей ликвидностью и в любом случае должно, быть выражено в рублях: государственные облигации, недвижимость, золото.

Кроме того, как полагает Ордов, вкладываться в ценные бумаги опасно сейчас и потому, что есть риски финансового кризиса. По его словам, Европа уже свалилась в рецессию, а США никак не могут победить инфляцию, и есть опасность, что они продолжат повышать ставку ФРС. А это приведёт к общемировому финансовому коллапсу. Как следствие, ожидается, что падение фондовых индексов может составить 30-50%. Это, естественно, негативно скажется и на облигациях.

В то же время рубли, по словам Ордова, в виде депозитов в банках в настоящее время могут обладать и необходимой гарантией сохранности, и какой-никакой доходностью. Кроме того, ожидается, что в скором будущем проявит себя ещё и цифровой рубль, который создаст дополнительные возможности для его интеграции в мировые платёжные системы, что позволит России преодолеть те санкционные страхи, которые есть сегодня.

В свою очередь, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица также согласился с мнением Костина и констатировал, что счета, открытые в американских долларах, евро, фунтах или иенах, могут в любой момент заморозить. По его мнению, лучше всего хранить средства в надёжных активах, например, золоте (приобретенном на бирже, так как в случае открытия обезличенных металлических счетов в банках — высокие комиссии будут дополнительными расходами), акциях крупных компаний, регулярно выплачивающих дивиденды (например, акциях Сбера), в конце концов в недвижимости (но следует помнить о низкой ликвидности таких вложений и высоких издержках обращения и владения).

«Самый выгодный вариант — это акции высокодоходных российских компаний. А самый надёжный — конечно, инвестиции в недвижимость», — пояснил Перепелица.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Костин уже не первый раз выражает сомнения в надёжном будущем западных валют, а именно доллара. Так, выступая 23 мая в Шанхае, глава ВТБ предположил, что юань в ближайшие десятилетия может заменить доллар в качестве основной мировой резервной и расчётной валюты. Свои доводы Костин подкрепил тем, что Китай уже стал второй экономикой мира, а в ближайшее время выйдет на первое место.

Кроме того, Костин призывал полностью отказаться от доллара и иных «токсичных» валют в расчётах.

В то же время в 2018 году Костин призывал не «пугать народ» полным уходом от доллара и называл утопией полный отказ России от этой валюты.