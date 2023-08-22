Москва, 22 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа заявил, что инфляционные риски в России растут, и на первом плане задача сдержать рост цен.

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«Споров много по её удержанию, консенсус всегда находили, найдем и сейчас», — сказал Путин.

Как указал президент, объективные данные показывают, что инфляционные риски всё-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план.

В связи с этим Путин попросил коллег из правительства и Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России на заседании 21 июля принял решение поднять до 8,5% годовых ключевую ставку. Как пояснил регулятор, поднять ставку на один процентный пункт пришлось из-за инфляционного давления в экономике. По данным ЦБ, темпы прироста цен превысили четыре процента в пересчёте на год и продолжают расти.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, в 2024 году инфляция не должны быть выше 4%. Так что не исключено, что по итогам одного из ближайших заседаний ключевая ставка может ещё вырасти.

В июле Путин на совещании по вопросам экономики указал на риск повышения темпов инфляции. По его словам, инфляция может ускориться, поскольку предложение российских производителей отстаёт от спроса.